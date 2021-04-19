***SELEC* *YAPRK* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SELEC******YAPRK******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler INDES, SELEC, YAPRK20.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaSELCUK ECZA DEPOSU SELEC 0,17 0,1445YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK 0,025 0,02125Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaINDEKS BILGISAYAR INDES 300,00000 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929195BIST