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***SELEC* *YAPRK* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

19.04.2021 16:48



***SELEC******YAPRK******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler INDES, SELEC, YAPRK

20.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
SELCUK ECZA DEPOSU SELEC 0,17 0,1445
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK 0,025 0,02125

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
INDEKS BILGISAYAR INDES 300,00000 Kaydi Pay





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929195


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