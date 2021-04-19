***SELEC* *YAPRK* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.04.2021 16:48
***SELEC******YAPRK******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler INDES, SELEC, YAPRK
20.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
SELCUK ECZA DEPOSU SELEC 0,17 0,1445
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK 0,025 0,02125
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
INDEKS BILGISAYAR INDES 300,00000 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929195
BIST
16:411.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -22,87
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
16:418,0760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:419,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:41460,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 460,84
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:41
|FENER
|31,90
|24.301.197
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.410.069
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.639.651
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.721.528
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.015.257
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.702.251
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|35.924.495
|% -9,99
|
|EREGL
|18,25
|1.299.915.428
|% -0,49
|
|PETKM
|6,59
|1.137.520.908
|% 4,11
|
|GARAN
|7,07
|949.068.613
|% -2,88
|
|QUAGR
|26,70
|769.097.035
|% -8,31
|
|KRDMD
|7,23
|605.872.628
|% -2,82
|
|PETKM
|6,59
|1.137.520.908
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,87
|300.851.304
|% -1,06
|
|ODAS
|3,10
|434.927.905
|% -7,46
|
|GARAN
|7,07
|949.068.613
|% -2,88
|
|MAKTK
|3,31
|416.362.612
|% -6,76
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0701
|8,0760
|% 0,23
|
|Euro
|9,7026
|9,7188
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2389
|11,2953
|% 1,05
|
|Frank
|8,7961
|8,8491
|% 0,83
|
|Riyal
|2,1475
|2,1583
|% 0,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-5,48
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,90
|66,90
|0,13
|
Seans Raporu
16:41
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16:55EGEEN
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 1, 350.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 672 adet işlem
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16:54KLGYO
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 092, 701 adet işlem
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16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 86 kaybederek (% -1.63 ) 1, 198
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, AKFGY, ATLAS, TKURU, GSRAY, ORMA, FENER
-
16:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INVEO, PEKGY, SEYKM, CMENT, LUKSK, SAYAS, SONME, SEKFK, OZRDN, SAMAT