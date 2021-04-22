***SELEC* *YAPRK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
22.04.2021 16:57
***SELEC******YAPRK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler SELEC, YAPRK
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRESLEC00014 SELEC Nakit Temettü Ödeme 14,45 17 22/04/2021 TRY
PAY SENEDİ YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREYSBS00019 YAPRK Nakit Temettü Ödeme 2,125 2,5 22/04/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930559
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4002
En Düşük
8,3007
18:0510,1203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1361
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1451
En Düşük
9,9642
18:05478,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,55
|Açılış
|: 478,06
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3520
|8,3630
|% 0,69
|
|Euro
|10,0925
|10,1140
|% 1,30
|
|Sterlin
|11,5554
|11,6134
|% 0,82
|
|Frank
|9,1124
|9,1673
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2237
|2,2348
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-5,62
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,01
|
|B. Petrol
|65,76
|65,76
|0,36
|