***SELEC* *YUNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.04.2020 09:11
***SELEC******YUNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SELEC, YUNSA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,17 TL Teorik Fiyat: 7,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YUNSA.E Pay Başına Brüt Temettü: : 0,0208608 TL Teorik Fiyat: 9,459 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838785
BIST
10:2898.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.866,88
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:286,9462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:287,5218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0115
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:28377,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -6,27
|Açılış
|: 377,76
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|498.420
|% 9,94
|
|EGGUB
|52,60
|390.345
|% 9,90
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|7.013.558
|% -10,00
|
|IHEVA
|1,75
|1.813.049
|% -7,41
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|PENGD
|3,50
|2.896.946
|% -5,91
|
|AKBNK
|5,81
|259.384.090
|% 2,83
|
|THYAO
|10,52
|172.710.986
|% 3,54
|
|ASELS
|27,38
|167.991.903
|% 2,70
|
|ECILC
|4,84
|153.423.896
|% 0,83
|
|GARAN
|8,50
|132.999.394
|% 3,03
|
|AKBNK
|5,81
|259.384.090
|% 2,83
|
|IHLGM
|1,08
|44.543.196
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,00
|65.944.117
|% 2,56
|
|ECILC
|4,84
|153.423.896
|% 0,83
|
|IHLAS
|0,68
|20.860.532
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6305
|8,6738
|% 0,06
|
|Frank
|7,1292
|7,1722
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8442
|1,8534
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-26,24
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.489
|-33,80
|
|Tam
|2.501
|2.562
|-34,80
|
|Yarım
|1.216
|1.247
|-16,90
|
|Çeyrek
|610
|624
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|0,20
|
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