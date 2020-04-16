***SELEC* *YUNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SELEC******YUNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler SELEC, YUNSA17.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaSELÇUK ECZA DEPOSU SELEC 0,17 0,1445YÜNSA YUNSA 0,0208608 0,0177316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838698BIST