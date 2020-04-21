***SELEC* *YUNSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
21.04.2020 16:49
***SELEC******YUNSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler SELEC, YUNSA
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRESLEC00014 SELEC Nakit Temettü Ödeme 14,45 17 21/04/2020 TRY
PAY SENEDİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAYUNSA91B5 YUNSA Nakit Temettü Ödeme 1,77316 2,08608 21/04/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839586
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0533
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0604
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05378,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 378,05
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.839
|% 10,00
|
|POLTK
|77,00
|199.549
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.161.595
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|30.976.708
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|483.757
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|21.375
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|967.999.051
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|660.097.697
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|610.555.625
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|569.747.240
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|556.707.102
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|492.444.385
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|967.999.051
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|556.707.102
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|317.862.239
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.106.948
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5593
|8,6022
|% -0,49
|
|Frank
|7,1892
|7,2325
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8563
|1,8656
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,39
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.484
|-0,60
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-12,10
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|-0,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,78
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|20,21
|20,21
|-5,36
|
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