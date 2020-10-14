***SELGD* *BASCM* *COSMO* *KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.10.2020 18:12
***SELGD******BASCM******COSMO******KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BASCM, COSMO, KERVN, SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasalarında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN.E), CosmosYatırım Holding A.Ş. (COSMO.E), Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM.E) ve Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD.E) paylarında 15/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Emir iletim kanallarının kısıtlanması (internetten emir yasağı)", "Piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması" ve "Emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/01/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881676
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
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|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,9330
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7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3078
En Yüksek
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|: 0,02%
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|Açılış
|: 9,3050
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|Önceki Kapanış
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9,3429
En Düşük
9,2816
18:05485,50
En Yüksek
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|: 0,82%
|| 3,95
|Açılış
|: 485,50
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|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9082
|7,9129
|% -0,08
|
|Euro
|9,2991
|9,3078
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,2675
|10,3190
|% 0,53
|
|Frank
|8,6313
|8,6833
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1017
|2,1122
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|20,71
|
|Altın Gr.
|485
|486
|3,97
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|0,54
|
Seans Raporu
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