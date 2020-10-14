***SELGD* *BASCM* *COSMO* *KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SELGD******BASCM******COSMO******KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BASCM, COSMO, KERVN, SELGD]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasalarında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN.E), CosmosYatırım Holding A.Ş. (COSMO.E), Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM.E) ve Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD.E) paylarında 15/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Emir iletim kanallarının kısıtlanması (internetten emir yasağı)", "Piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması" ve "Emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/01/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881676BIST