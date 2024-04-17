***SELGD* *BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***SELGD******BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. Paylarına Yönelik Zorunlu Pay Alım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SELGDİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut GünerPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 47405Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 15.02.2024Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 08.04.2024Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 25.04.2024Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 Nâma İmtiyazlı Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Oy Hakkı 18,0512B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 Hamiline Değil - 18,0512Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 08.04.2024 0 0 0 0 0B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 08.04.2024 0 0 0 0 0A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 09.04.2024 0 0 0 0 0B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 09.04.2024 0 0 0 0 0A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 15.04.2024 0 0 0 0 0B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 15.04.2024 0 0 0 0 0A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 16.04.2024 0 0 0 0 0B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 16.04.2024 0 0 0 0 0A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 17.04.2024 0 0 0 0 0B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 17.04.2024 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarMedusa Yatırım Holding A.Ş. ile Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut Güner arasında imzalanan 14 Şubat 2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi uyarınca, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ("SELGD" ve/veya "Şirket") sermayesini temsil eden ve Borsa'da işlem görmeyen A grubu imtiyazlı payların 278.640,552 adedine sahip olan Medusa Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu A grubu imtiyazlı payların %75'ini temsil eden 208.980,414 adet pay Bulls Yatırım Holding A.Ş., geri kalan %25'ini temsil eden 69.660,138 adet pay ise Umut Güner tarafından satın alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme kapsamında payların Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut Güner'e devir işlemleri aynı gün tamamlanmıştır.Bu kapsamda 14 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut Güner, Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'de yönetim kontrolüne sahip olmuştur. Bu çerçevede, Bulls Yatırım Holding A.Ş. ve Umut Güner tarafından söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 15 Şubat 2024 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için 18,0512 TL fiyattan Zorunlu Pay Alım Teklifi'nde ("Pay Alım Teklifi") bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu kapsamda Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Pay Alım Teklifi Bilgi Formu") Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Nisan 2024 tarih ve 19/521 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Pay Alım Teklifi Fiyatı 1 TL nominal değerli SELGD payı için 18,0512 TL olarak belirlenmiştir.Bu kapsamda Zorunlu Pay Alım Teklifi 08.04.2024 – 25.04.2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Pay Alım Teklifi Talep Formu ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 SELGD - Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfEK: 2 SELGD - Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdfEK: 3 SELGD - Talep Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273861BIST