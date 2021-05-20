***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2021 10:34
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936911
BIST
11:521.442
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -17,29
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.442
11:528,3798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
11:5210,2317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0169
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
11:52504,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,64
|Açılış
|: 504,07
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.493.799
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|20.404.872
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,74
|15.164.662
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|METUR
|32,22
|38.634.477
|% -9,24
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|DOBUR
|14,00
|1.141.197
|% -8,97
|
|IHGZT
|1,23
|10.643.214
|% -6,82
|
|BJKAS
|7,53
|317.487.316
|% -5,99
|
|GARAN
|8,04
|481.141.218
|% -0,50
|
|PETKM
|6,34
|403.967.306
|% 1,28
|
|THYAO
|13,42
|403.732.652
|% 0,52
|
|KOZAL
|129,40
|348.100.631
|% -1,22
|
|BJKAS
|7,53
|317.487.316
|% -5,99
|
|EKGYO
|1,95
|152.825.025
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,14
|143.443.854
|% -0,47
|
|PETKM
|6,34
|403.967.306
|% 1,28
|
|GARAN
|8,04
|481.141.218
|% -0,50
|
|BJKAS
|7,53
|317.487.316
|% -5,99
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3758
|8,3795
|% -0,39
|
|Euro
|10,2252
|10,2316
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,7845
|11,8436
|% -0,45
|
|Frank
|9,2506
|9,3063
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2268
|2,2380
|% -0,43
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|1,85
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|0,03
|