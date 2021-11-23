***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 10:27
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979084
BIST
11:081.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 27,63
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.783
En Düşük
1.757
11:0811,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 5,15%
|| 0,5879
|Açılış
|: 11,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
11,9948
En Düşük
11,3504
11:0813,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 5,39%
|| 0,6906
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
11:08690,22
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 27,88
|Açılış
|: 690,22
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:06
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.340.774
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|94.956.953
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.507.223
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|17.218.399
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,33
|402.071.524
|% -9,86
|
|KZBGY
|33,68
|9.552.890
|% -7,06
|
|GMTAS
|2,09
|1.432.643
|% -6,28
|
|ADESE
|1,01
|64.348.696
|% -5,61
|
|AVOD
|5,27
|19.300.542
|% -4,87
|
|SISE
|11,53
|811.950.473
|% 2,85
|
|KRDMD
|8,61
|672.629.192
|% 3,49
|
|EREGL
|22,74
|525.719.385
|% 5,47
|
|GARAN
|11,96
|478.484.679
|% 0,17
|
|BASGZ
|11,33
|402.071.524
|% -9,86
|
|KRDMD
|8,61
|672.629.192
|% 3,49
|
|SISE
|11,53
|811.950.473
|% 2,85
|
|ADESE
|1,01
|64.348.696
|% -5,61
|
|ODAS
|1,64
|95.247.654
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,53
|204.398.749
|% -0,28
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9332
|11,9840
|% 5,07
|
|Euro
|13,4396
|13,4994
|% 5,28
|
|Sterlin
|15,8262
|15,9055
|% 3,91
|
|Frank
|12,6689
|12,7453
|% 4,03
|
|Riyal
|3,1514
|3,1672
|% 3,96
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,14
|
|Altın Gr.
|691
|691
|28,35
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,33
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|-0,53
|