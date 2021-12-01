***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2021 11:21
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980432
BIST
14:081.852
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 42,79
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
14:0813,1859
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -0,4852
|Açılış
|: 13,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
14:0815,0424
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -0,4841
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
14:08759,53
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -19,21
|Açılış
|: 760,49
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.223.031
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|BRKO
|1,02
|401.460
|% -7,27
|
|GARAN
|11,67
|2.443.775.475
|% 2,19
|
|THYAO
|18,54
|2.076.896.826
|% 7,67
|
|SISE
|13,00
|1.900.649.404
|% 3,59
|
|SASA
|46,34
|1.362.165.001
|% 6,77
|
|KRDMD
|8,83
|1.157.229.673
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,28
|827.127.041
|% 3,47
|
|GARAN
|11,67
|2.443.775.475
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,28
|420.701.712
|% 1,79
|
|TSKB
|1,51
|258.691.522
|% 2,03
|
|SISE
|13,00
|1.900.649.404
|% 3,59
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1741
|13,1859
|% -3,55
|
|Euro
|14,9545
|15,0424
|% -3,12
|
|Sterlin
|17,5681
|17,6562
|% -3,07
|
|Frank
|14,3263
|14,4126
|% -3,39
|
|Riyal
|3,5142
|3,5318
|% -3,25
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|15,36
|
|Altın Gr.
|765
|765
|-13,37
|
|Cumhuriyet
|5.003
|5.079
|18,00
|
|Tam
|5.026
|5.157
|69,20
|
|Yarım
|2.429
|2.495
|33,47
|
|Çeyrek
|1.218
|1.247
|16,74
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|3,56
|