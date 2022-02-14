***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 11:37
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001465
BIST
14:572.050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 47,64
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:5713,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0622
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:5715,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1411
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:57812,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -5,28
|Açılış
|: 812,69
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:57
|DZGYO
|3,30
|27.001.317
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.103.699
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.159.105
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.674.082
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,72
|30.396.669
|% -8,35
|
|DAGHL
|12,00
|2.339.515
|% -6,25
|
|DERHL
|4,90
|20.790.005
|% -5,41
|
|ETYAT
|4,21
|1.831.102
|% -4,97
|
|THYAO
|29,66
|4.602.829.661
|% 3,71
|
|KRDMD
|11,92
|1.390.143.216
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,13
|1.069.064.935
|% 1,23
|
|EREGL
|28,80
|1.043.084.298
|% 3,08
|
|KOZAL
|128,90
|776.226.074
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,13
|1.069.064.935
|% 1,23
|
|THYAO
|29,66
|4.602.829.661
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,32
|341.331.550
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,92
|1.390.143.216
|% 3,56
|
|PETKM
|8,33
|620.873.344
|% 3,48
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6470
|13,6544
|% 0,46
|
|Euro
|15,4759
|15,5033
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,4188
|18,5112
|% 0,51
|
|Frank
|14,6992
|14,7877
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6231
|3,6413
|% 0,32
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-19,28
|
|Altın Gr.
|812
|813
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|5.404
|5.486
|9,00
|
|Tam
|5.375
|5.511
|6,19
|
|Yarım
|2.598
|2.666
|2,99
|
|Çeyrek
|1.303
|1.333
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,22
|-0,22
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-3,29
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12MERIT
Yüzde 6.58 oranında artışla 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 791 adet işlem
-
15:10YEOTK
Yüzde 7.56 oranında artışla 62.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 740 adet işlem
-
15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 87 artarak (% 2.60 ) 2, 284
-
15:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, YKBNK
-
15:09XU100
Endeks 2, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 42 üstünde . İşlem hacmi 20, 447.00 milyon TL de