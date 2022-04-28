***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 13:07
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024726
BIST
15:242.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,54
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:2414,8058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0026
|Açılış
|: 14,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:2415,6121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0144
|Açılış
|: 15,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:24897,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 897,63
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:24
|EGGUB
|251,90
|11.332.477
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.451.201
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.740.615
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.620.767
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.099.788
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,88
|41.774.158
|% -8,05
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|45,00
|19.216.179
|% -5,10
|
|THYAO
|41,40
|4.232.750.146
|% 2,22
|
|GARAN
|15,03
|1.772.547.566
|% 0,40
|
|AKBNK
|9,05
|1.179.898.363
|% -1,09
|
|SISE
|17,98
|1.093.442.075
|% 0,90
|
|YKBNK
|4,98
|1.032.918.897
|% 0,61
|
|ALBRK
|1,26
|423.140.461
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,72
|718.057.912
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,98
|1.032.918.897
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,20
|224.793.380
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,05
|1.179.898.363
|% -1,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7992
|14,8058
|% -0,02
|
|Euro
|15,5967
|15,6121
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,3552
|18,4472
|% -0,89
|
|Frank
|15,1254
|15,2166
|% -0,61
|
|Riyal
|3,9392
|3,9590
|% 0,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-2,59
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,31
|
|Cumhuriyet
|5.980
|6.070
|-24,00
|
|Tam
|5.946
|6.095
|-32,52
|
|Yarım
|2.874
|2.948
|-15,74
|
|Çeyrek
|1.442
|1.474
|-7,87
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|-0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,72
|