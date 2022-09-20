***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 10:02
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064163
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
0
En Düşük
0
18:0518,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
18:0518,4164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0858
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
18:05984,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,76
|Açılış
|: 984,93
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|8,22
|18.520.847
|% 135,02
|
|KRPLS
|6,44
|92.894.787
|% 0,00
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,93
|107.859.961
|% 0,00
|
|VKING
|6,60
|805.944
|% 0,00
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|ULUFA
|5,95
|63.718.345
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,44
|92.894.787
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,93
|107.859.961
|% 0,00
|
|VKING
|6,60
|805.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% 0,00
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% 0,00
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2883
|18,3152
|% 0,12
|
|Euro
|18,3758
|18,4164
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8780
|20,9827
|% 0,27
|
|Frank
|18,9049
|19,0188
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8510
|4,8753
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-1,92
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.691
|6.787
|-2,00
|
|Yarım
|3.260
|3.305
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 3, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 54, 220.00 milyon TL de
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında