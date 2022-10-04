***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2022 13:22
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066950
BIST
13:343.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 40,96
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:3418,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:3418,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1759
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4204
En Düşük
18,1735
13:341.022,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.022,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:32
|AKSA
|66,00
|407.785.063
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.509.017
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|2.672.594.400
|% 9,96
|
|KUYAS
|9,62
|33.158.089
|% 9,94
|
|POLHO
|7,71
|168.097.661
|% 9,21
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|1.164.314
|% -6,98
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|SELGD
|6,31
|1.696.383
|% -4,97
|
|INFO
|12,16
|27.715.061
|% -4,25
|
|THYAO
|79,40
|4.894.671.993
|% 2,25
|
|SASA
|78,40
|2.672.594.400
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,53
|2.305.804.915
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,73
|2.123.077.900
|% 1,44
|
|YKBNK
|7,94
|1.990.405.942
|% 2,19
|
|EKGYO
|4,23
|1.215.745.400
|% -0,24
|
|VAKBN
|7,73
|2.123.077.900
|% 1,44
|
|YKBNK
|7,94
|1.990.405.942
|% 2,19
|
|HALKB
|8,06
|1.747.976.194
|% 5,08
|
|TSKB
|2,64
|548.380.976
|% -0,38
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5724
|18,5862
|% 0,19
|
|Euro
|18,4047
|18,4163
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,0499
|21,1555
|% 0,53
|
|Frank
|18,7442
|18,8572
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9263
|4,9510
|% 0,13
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,53
|
|Cumhuriyet
|6.790
|6.892
|106,00
|
|Tam
|6.818
|6.878
|5,00
|
|Yarım
|3.322
|3.360
|3,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|0,09
|
|B. Petrol
|89,81
|89,81
|0,95
|