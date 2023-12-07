***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 10:02
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223270
BIST
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12:257.836
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,22
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:2528,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:2531,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1115
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:251.890,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.890,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:23
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,10
|11.296.115
|% 7,90
|
|ALFAS
|101,70
|396.166.048
|% 7,28
|
|MRSHL
|2.138,00
|212.111.916
|% 6,79
|
|IZFAS
|10,74
|53.391.075
|% 6,34
|
|SAMAT
|62,45
|74.155.447
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.896.617
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|HUBVC
|10,28
|98.472.856
|% -7,72
|
|THYAO
|253,00
|2.681.397.674
|% 0,70
|
|TUPRS
|151,00
|1.384.228.049
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,10
|1.365.418.443
|% -2,47
|
|YKBNK
|19,51
|1.344.775.482
|% -4,46
|
|SASA
|48,92
|1.278.085.839
|% 1,92
|
|EKGYO
|7,44
|622.752.974
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,51
|1.344.775.482
|% -4,46
|
|ISCTR
|22,10
|1.365.418.443
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,66
|91.896.617
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|198.516.557
|% -0,62
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9229
|28,9296
|% 0,06
|
|Euro
|31,2181
|31,2363
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,2334
|36,4151
|% 0,10
|
|Frank
|32,9628
|33,1613
|% 0,18
|
|Riyal
|7,6886
|7,7271
|% 0,04
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|897,21
|899,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,30
|954,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,16
|75,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,47
|2.032,77
|% 0,66
|