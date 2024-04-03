***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2024 10:00
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266120
BIST
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11:278.966
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -74,44
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.011
11:2732,0122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0348
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9532
11:2734,5385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0111
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4233
11:272.335,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -14,55
|Açılış
|: 2.335,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.333,67
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ODINE
|77,65
|1.395.908.847
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|999.233
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|106.890.802
|% 9,96
|
|YAYLA
|22,00
|4.800.356
|% 9,89
|
|SRVGY
|292,25
|40.866.142
|% 9,56
|
|BASCM
|14,67
|455.724
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|366.546.116
|% -9,99
|
|DOBUR
|154,40
|11.953.802
|% -9,97
|
|UZERB
|390,00
|1.817.400
|% -9,30
|
|ZOREN
|5,44
|1.610.118.799
|% -9,18
|
|THYAO
|298,25
|2.845.186.764
|% 0,42
|
|SAHOL
|82,05
|1.912.620.505
|% -3,92
|
|ZOREN
|5,44
|1.610.118.799
|% -9,18
|
|TUPRS
|168,30
|1.463.836.398
|% -4,27
|
|ODINE
|77,65
|1.395.908.847
|% 9,99
|
|ZOREN
|5,44
|1.610.118.799
|% -9,18
|
|ISCTR
|11,37
|1.133.571.185
|% -0,52
|
|EKGYO
|9,07
|432.272.344
|% 1,34
|
|YKBNK
|27,40
|1.042.033.624
|% -5,58
|
|PEKGY
|10,09
|366.546.116
|% -9,99
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0063
|32,0122
|% -0,11
|
|Euro
|34,5211
|34,5385
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,2255
|40,4271
|% -0,82
|
|Frank
|35,2172
|35,3937
|% -0,83
|
|Riyal
|8,5301
|8,5729
|% -0,77
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,18
|26,21
|% 0,66
|
|Platin
|917,28
|918,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,37
|1.000,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,04
|89,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,10
|2.269,44
|% 0,66
|