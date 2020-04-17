***SELGD* *DITAS* *BRMEN* *MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.04.2020 09:20
***SELGD******DITAS******BRMEN******MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SELGD, DITAS, BRMEN]
İlgili Fonlar [MAC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838791
BIST
10:3997.751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.502,09
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:396,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:397,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:39378,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -5,41
|Açılış
|: 378,36
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|518.440
|% 9,94
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|LIDFA
|3,48
|1.997.704
|% 9,78
|
|TSPOR
|4,41
|7.491.007
|% -10,00
|
|IHEVA
|1,74
|4.262.736
|% -7,94
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|PENGD
|3,47
|5.339.104
|% -6,72
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|AKBNK
|5,81
|274.191.072
|% 2,83
|
|ASELS
|27,34
|227.561.207
|% 2,55
|
|THYAO
|10,47
|201.054.310
|% 3,05
|
|ECILC
|4,78
|175.523.556
|% -0,42
|
|GARAN
|8,49
|151.369.994
|% 2,91
|
|IHLAS
|0,69
|38.881.623
|% 2,99
|
|IHLGM
|1,09
|51.329.153
|% 1,87
|
|AKBNK
|5,81
|274.191.072
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,01
|74.524.273
|% 3,08
|
|ECILC
|4,78
|175.523.556
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6153
|8,6586
|% -0,11
|
|Frank
|7,1203
|7,1632
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8413
|1,8505
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-21,85
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,50
|
|Tam
|2.494
|2.554
|-42,70
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,80
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,80
|27,80
|-0,02
|
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