***SELGD* *DZGYO* *KENT* *TSGYO* *IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.08.2020 09:08
***SELGD******DZGYO******KENT******TSGYO******IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TSGYO, DZGYO, IHYAY, KENT, SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/08/2020) DZGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/08/2020) IHYAY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/08/2020) KENT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/09/2020) SELGD.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/09/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871184
BIST
10:221.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:227,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:228,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:22455,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,15
|Açılış
|: 455,31
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:22
|CRDFA
|7,59
|7.180.426
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.119.584
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|8.990.568
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|DGGYO
|12,80
|12.606.676
|% -5,47
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,58
|221.494.614
|% -3,23
|
|PETKM
|4,12
|139.887.799
|% 0,24
|
|GUSGR
|6,39
|127.659.319
|% 2,57
|
|SISE
|6,03
|101.832.630
|% 0,84
|
|GARAN
|6,80
|99.856.821
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,89
|89.256.409
|% 0,53
|
|PETKM
|4,12
|139.887.799
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,06
|69.229.636
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,39
|127.659.319
|% 2,57
|
|TSKB
|1,11
|18.836.790
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3966
|7,3991
|% 0,12
|
|Euro
|8,7443
|8,7500
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,6916
|9,7402
|% -0,04
|
|Frank
|8,0927
|8,1414
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9666
|1,9764
|% 0,04
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-11,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,44
|46,44
|0,15
|
Seans Raporu
10:22
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10:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, YKBNK, TSKB
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10:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 25 kaybederek (% -0.12 ) 1, 005
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10:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ANACM, MMCAS, SNGYO
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10:32
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FADE, BFREN, DGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında