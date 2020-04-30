***SELGD* *EUKYO* *AFYON* *ARTI* *KERVT* *CIMSA* *DOGUB* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.04.2020 09:20
***SELGD******EUKYO******AFYON******ARTI******KERVT******CIMSA******DOGUB******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CIMSA, AFYON, ARTI, DOGUB, EUKYO, FORMT, KERVT, SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841372
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
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101.743
En Düşük
100.579
18:056,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9758
En Düşük
6,9408
18:057,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,5375
18:05384,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 384,53
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
384,59
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6550
|8,6984
|% 0,16
|
|Frank
|7,1080
|7,1509
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8455
|1,8547
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,72
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.515
|3,10
|
|Tam
|2.523
|2.577
|3,20
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|1,50
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,34
|15,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|2,05
|