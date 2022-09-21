***SELGD* *PETUN* *DERHL* *MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.09.2022 09:20
***SELGD******PETUN******DERHL******MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DERHL, PETUN, SELGD]
İlgili Fonlar [MAC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064354
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 90,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 90,6200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
18:0518,1797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0746
|Açılış
|: 14,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2900
|
18,3101
En Düşük
18,1529
18:0511,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,06
|Açılış
|: 11,42
|
|Önceki Kapanış
|: 11,35
|
11,43
En Düşük
11,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|26,82
|126.429.566
|% 290,91
|
|KZBGY
|35,68
|75.501.293
|% 0,00
|
|MAGEN
|15,25
|55.148.564
|% 0,00
|
|KONKA
|29,04
|35.764.439
|% 0,00
|
|MIATK
|49,20
|26.040.090
|% 0,00
|
|ACSEL
|52,95
|20.525.102
|% 0,00
|
|ADEL
|32,30
|5.161.312
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|103.951.549
|% 0,00
|
|AEFES
|46,10
|191.002.670
|% 0,00
|
|AGYO
|5,26
|27.721.166
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% 0,00
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 0,00
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.362
|% 0,00
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 0,00
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.362
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3086
|18,3180
|% 0,00
|
|Euro
|18,1543
|18,1797
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,7376
|20,8416
|% -0,18
|
|Frank
|18,9012
|19,0151
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8557
|4,8801
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|7,59
|
|Altın Gr.
|982
|982
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.681
|6.788
|13,00
|
|Yarım
|3.255
|3.306
|7,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,04
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
-
17:57TCELL
Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
-
17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR