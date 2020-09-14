***SELGD* *RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.09.2020 08:46
***SELGD******RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SELGD, RALYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.BE (Kaydi Pay, Miktar: 65.715,606 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi : 15.09.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL RALYH.BE (Kaydi Pay, Miktar: 23.791,316 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi : 15.09.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874849
BIST
11:381.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:387,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:388,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:38468,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,70
|Açılış
|: 468,93
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:36
|GRNYO
|2,75
|28.036.416
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.697.030
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,64
|50.972.853
|% -6,91
|
|CRDFA
|5,05
|14.893.331
|% -6,83
|
|ISGSY
|8,98
|13.874.621
|% -5,47
|
|PETKM
|4,34
|577.512.858
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,07
|353.646.847
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|302.042.599
|% 0,98
|
|FENER
|39,10
|237.716.439
|% -2,01
|
|ASELS
|16,77
|189.723.211
|% 0,84
|
|IHLAS
|1,07
|353.646.847
|% 0,00
|
|PETKM
|4,34
|577.512.858
|% 2,12
|
|KRDMD
|3,10
|302.042.599
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,50
|138.390.783
|% -3,23
|
|IHYAY
|1,25
|78.808.247
|% -3,10
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4913
|7,4944
|% 0,29
|
|Euro
|8,8877
|8,8928
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6029
|9,6511
|% 0,73
|
|Frank
|8,2236
|8,2731
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% 0,25
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,45
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|39,59
|39,59
|-0,24
|