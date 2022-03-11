***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu
11.03.2022 14:13
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi Hakkında
Rapor Tarihi
11.03.2022
Açıklamalar
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne ait Taşınmazların Değerlemesi hakkında ,
Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 147 Ada 26 Parsel"e ait 2022/OZ/1071-1 Sayılı Değerleme Raporu,
Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 248 Ada 1 Parsel"e ait 2022/OZ/1071-2 Sayılı Değerleme Raporu,
İzmir İli Ödemiş İlçesi Bezdegüme Mahallesi 1709 Parsel'e ait 2022/OZ/1071-3 Sayılı Değerleme Raporu,
İzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi 1509 Ada 14 Parsel'e ait 2022/OZ/1071-4 Sayılı Değerleme Raporu,
İzmir İli Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi 257 Ada 16 Parsel'e ait 2022/OZ/1071-5 Sayılı Değerleme Raporu,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009484
BIST
14:562.060
En Yüksek
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|: 0,86%
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|Açılış
|: 2.046
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2.067
En Düşük
2.043
14:5614,8429
En Yüksek
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14,9941
En Düşük
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|: 940,35
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|: 952,02
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960,83
En Düşük
935,50
BIST En Aktif Hisseler14:54
|GRSEL
|10,96
|20.013.870
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.628.652
|% 9,93
|
|MEPET
|2,29
|10.568.331
|% 9,05
|
|FORMT
|1,08
|69.053.332
|% 8,00
|
|ALKA
|23,66
|27.347.872
|% 6,96
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,73
|35.390.141
|% -4,78
|
|SKTAS
|2,98
|11.872.639
|% -4,49
|
|SANEL
|7,15
|2.189.061
|% -4,16
|
|AKFGY
|2,56
|85.412.140
|% -3,40
|
|THYAO
|26,76
|3.731.454.491
|% 3,96
|
|KRDMD
|15,06
|3.026.374.822
|% -2,02
|
|SISE
|13,65
|1.623.470.626
|% 3,72
|
|GARAN
|11,76
|1.154.841.192
|% 0,34
|
|EREGL
|34,42
|1.152.574.255
|% -0,58
|
|KRDMD
|15,06
|3.026.374.822
|% -2,02
|
|ODAS
|1,54
|295.774.068
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,24
|547.870.782
|% 3,85
|
|THYAO
|26,76
|3.731.454.491
|% 3,96
|
|YKBNK
|3,72
|457.896.857
|% 1,09
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8200
|14,8357
|% -0,13
|
|Euro
|16,3424
|16,3675
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,2992
|19,3960
|% -0,23
|
|Frank
|15,8041
|15,8993
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9278
|3,9475
|% -0,33
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-19,86
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|6.320
|6.386
|-65,00
|
|Tam
|6.266
|6.427
|-62,89
|
|Yarım
|3.029
|3.109
|-30,42
|
|Çeyrek
|1.519
|1.555
|-15,21
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,50
|
Seans Raporu
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