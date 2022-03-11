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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu

11.03.2022 14:13
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi Hakkında
Rapor Tarihi
11.03.2022
Açıklamalar

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne ait Taşınmazların Değerlemesi hakkında ,
Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 147 Ada 26 Parsel"e ait 2022/OZ/1071-1 Sayılı Değerleme Raporu,
Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 248 Ada 1 Parsel"e ait 2022/OZ/1071-2 Sayılı Değerleme Raporu,
İzmir İli Ödemiş İlçesi Bezdegüme Mahallesi 1709 Parsel'e ait 2022/OZ/1071-3 Sayılı Değerleme Raporu,
İzmir İli Konak İlçesi Mersinli  Mahallesi 1509 Ada 14 Parsel'e ait 2022/OZ/1071-4 Sayılı Değerleme Raporu,
İzmir İli Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi 257 Ada 16 Parsel'e ait 2022/OZ/1071-5 Sayılı Değerleme Raporu,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009484


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MEPET 2,29 10.568.331 % 9,05  
FORMT 1,08 69.053.332 % 8,00  
ALKA 23,66 27.347.872 % 6,96  
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Dolar 14,8200 14,8357 % -0,13  
Euro 16,3424 16,3675 % 0,14  
Sterlin 19,2992 19,3960 % -0,23  
Frank 15,8041 15,8993 % -0,43  
Riyal 3,9278 3,9475 % -0,33  
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14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.977 1.977 -19,86  
Altın Gr. 948 948 -3,79  
Cumhuriyet 6.320 6.386 -65,00  
Tam 6.266 6.427 -62,89  
Yarım 3.029 3.109 -30,42  
Çeyrek 1.519 1.555 -15,21  
Gümüş.Ons 25,57 25,61 -0,39  
Gümüş Gr. 12,30 12,32 -0,06  
B. Petrol 112 112 2,50  
Seans Raporu 14:54
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