***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi HakkındaRapor Tarihi11.03.2022AçıklamalarSelçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne ait Taşınmazların Değerlemesi hakkında ,Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 147 Ada 26 Parsel"e ait 2022/OZ/1071-1 Sayılı Değerleme Raporu,Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 248 Ada 1 Parsel"e ait 2022/OZ/1071-2 Sayılı Değerleme Raporu,İzmir İli Ödemiş İlçesi Bezdegüme Mahallesi 1709 Parsel'e ait 2022/OZ/1071-3 Sayılı Değerleme Raporu,İzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi 1509 Ada 14 Parsel'e ait 2022/OZ/1071-4 Sayılı Değerleme Raporu,İzmir İli Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi 257 Ada 16 Parsel'e ait 2022/OZ/1071-5 Sayılı Değerleme Raporu,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009484BIST