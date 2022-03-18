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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Esas Sözleşme

18.03.2022 16:05
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Esas Sözleşme


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimizin 20 Mayıs 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunda Değişen Esas Sözleşmesi Ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/05/2021 31/05/2021 10338



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011381


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