***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Esas Sözleşme
18.03.2022 16:05
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Mayıs 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunda Değişen Esas Sözleşmesi Ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/05/2021 31/05/2021 10338
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011381
BIST
17:372.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,84
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:3714,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0896
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:3716,3210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0045
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:37918,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,69
|Açılış
|: 918,88
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:35
|PENTA
|381,10
|43.127.386
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.932.561
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.753.074
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.856.584
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|64.672.125
|% 9,70
|
|ORCAY
|18,72
|177.121.829
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.866.851
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.407.862
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,65
|5.015.914
|% -7,55
|
|GARFA
|12,42
|3.025.438
|% -4,61
|
|THYAO
|27,82
|2.568.412.271
|% -0,14
|
|EREGL
|36,14
|1.761.308.488
|% 1,06
|
|KRDMD
|14,82
|1.560.160.779
|% -1,13
|
|PETKM
|8,64
|1.090.350.852
|% 2,13
|
|FROTO
|296,50
|853.794.012
|% -2,21
|
|DOHOL
|3,55
|587.420.855
|% 2,60
|
|KARSN
|4,36
|645.253.724
|% 4,56
|
|PETKM
|8,64
|1.090.350.852
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,87
|465.422.136
|% -0,51
|
|ODAS
|1,61
|174.420.576
|% 1,26
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7812
|14,7960
|% 0,64
|
|Euro
|16,3059
|16,3313
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,3645
|19,4616
|% 0,59
|
|Frank
|15,7286
|15,8233
|% 0,77
|
|Riyal
|3,9268
|3,9465
|% 0,63
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,31
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,14
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:50KONTR
Yüzde 9.12 oranında artışla 140.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 368, 709 adet işlem
-
17:49CMBTN
Yüzde 6.20 oranında artışla 219.10 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 592 adet işlem
-
17:48EGGUB
Yüzde 7.20 oranında artışla 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 216, 833 adet işlem
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 45 kaybederek (% -0.02 ) 1, 932
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, IDEAS, PENTA, SANEL, AVTUR