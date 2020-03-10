***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880Transferler422.034 -421.335 699 -699 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.612 476.678 470.066 875 470.941Dönem Karı (Zararı)476.678 476.678 875 477.553Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.612 -6.612 0 -6.612Sermaye Arttırımı4.000.000 21.640 4.021.640 0 4.021.640Sermaye Azaltımı-14.317.786 14.317.786 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461Transferler4.371.798 476.678 -476.678 4.371.798 0 4.371.798Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.349 3.251.672 3.251.672 -104 3.251.568Dönem Karı (Zararı)3.251.672 3.251.672 -104 3.251.568Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.349 11.349 0 11.349Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.495.155 -1.416.259Dönem Karı (Zararı)3.251.567 477.553Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.251.567 477.553Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.894.182 211.666Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 165.695 140.156Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.749 11.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 -6.959 11.086Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler35.708 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler52.069 -11.073Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 30.459 144.074Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 21.610 -155.147Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.983.283 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13-24 -3.977.811 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.472 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 842.588 70.247Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 1.250Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.121.953 -2.105.478Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.086.096 -2.101.790İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.300İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.086.096 -2.106.090Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 477.595 4.386.501İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)336.723İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)477.595 4.049.778Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 50.140 -5.516.961Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -139.746 -561.097İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-139.746 -561.097Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 941.969 1.687.869İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)225.280 1.313.901İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)716.689 373.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.294.101 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.479.338 -1.416.259Vergi İadeleri (Ödemeleri)15.817 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-212.335 -158.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-212.335 -158.308Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -212.335 -158.308FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-373.249 1.570.743Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 4.021.640Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriKredilerden Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-373.249 -2.450.897Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-323.324 -2.417.144Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-49.925 -33.753YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)909.571 -3.824NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)909.571 -3.824DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 158.951 162.775DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.068.522 158.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.068.522 158.951Finansal Yatırımlar8 32.650 27.178Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar32.650 27.178Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar32.650 27.178Ticari Alacaklar7 3.208.192 4.315.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.208.192 4.315.899Diğer Alacaklar10 187.261 664.831İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 187.261 664.831Stoklar11 7.809.415 7.859.554Peşin Ödenmiş Giderler12 4.296.978 2.980.127İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.296.978 2.980.127Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 24Diğer Dönen Varlıklar18 1.384.628 1.407.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.384.628 1.407.069ARA TOPLAM17.987.646 17.413.633TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.987.646 17.413.633DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 34.763 34.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.763 34.788Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 6.047.811 2.070.000Maddi Duran Varlıklar14 8.546.417 4.148.807Arazi ve Arsalar3.584.750 920.000Binalar4.433.831 2.854.779Tesis, Makine ve Cihazlar434.579 275.830Taşıtlar2.645 10.596Mobilya ve Demirbaşlar85.683 82.673Özel Maliyetler4.929 4.929Peşin Ödenmiş Giderler12 20.594 50İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.594 50Ertelenmiş Vergi Varlığı26 77.701 114.453TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.727.286 6.368.098TOPLAM VARLIKLAR32.714.932 23.781.731KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 200.970 574.219İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar200.970 574.219Banka Kredileri200.970 524.294Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 49.925Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar7 660.573 769.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar660.573 769.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 80.385 118.631Diğer Borçlar10 2.865.376 2.651.886İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.539.281 1.314.001İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.326.095 1.337.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 9.365İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 9.365Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 99.091 83.274Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.245.744 1.132.805Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.245.744 1.132.805ARA TOPLAM5.152.139 5.340.040TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.152.139 5.340.040UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Diğer Borçlar10 1.343.240 605.396İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.343.240 605.396Uzun Vadeli Karşılıklar16 137.782 195.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 132.446 112.508Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.336 82.567Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.287.595 481.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.768.617 1.282.230TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.920.756 6.622.270ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.757.038 17.122.219Ödenmiş Sermaye19.1 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 594.413 594.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.304.786 1.921.639Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.304.786 1.921.639Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4.1 6.310.595 1.938.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4.2 -5.809 -17.158Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 -5.300.291 -5.776.969Net Dönem Karı veya Zararı3.251.672 476.678Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.7 37.138 37.242TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.794.176 17.159.461TOPLAM KAYNAKLAR32.714.932 23.781.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 16.040.037 12.431.239Satışların Maliyeti20.2 -15.004.827 -10.059.851TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.035.210 2.371.388BRÜT KAR (ZARAR)1.035.210 2.371.388Genel Yönetim Giderleri21.1 -1.389.052 -1.102.510Pazarlama Giderleri21.2 -414.436 -428.417Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 5.182.166 2.517.479Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -605.842 -1.410.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.808.046 1.946.987Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 0 73.720Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1.250FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.808.046 2.019.457Finansman Gelirleri25.1 0 270.864Finansman Giderleri25.2 -100.833 -1.732.585SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.707.213 557.736Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-455.646 -80.183Dönem Vergi (Gideri) Geliri-99.091 -83.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -356.555 3.091SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.251.567 477.553DÖNEM KARI (ZARARI)3.251.567 477.553Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-105 875Ana Ortaklık Payları3.251.672 476.678Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.383.147 -6.612Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.478.934 -8.265Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.095.787 1.653Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.095.787 1.653Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.383.147 -6.612TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.634.714 470.941Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-105 875Ana Ortaklık Payları7.634.819 470.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826369BIST