***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461Transferler476.678 -476.678 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.311 378.511 383.822 -398 383.424Dönem Karı (Zararı)378.511 378.511 -398 378.113Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.311 5.311 0 5.311Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -11.847 59.426 -5.300.291 378.511 17.506.041 36.844 17.542.885Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176Transferler1.451.397 3.251.672 -3.251.672 1.451.397 0 1.451.397Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.4-2 - 19.7 515.788 515.788 -34 515.754Dönem Karı (Zararı)515.788 515.788 -34 515.754Sermaye Arttırımı43466 11.000.000 124.867 26.391 11.151.258 0 11.151.258Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 20.582 59.426 -2.048.619 515.788 37.875.481 37.104 37.912.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.023.918 323.256Dönem Karı (Zararı)515.752 378.113Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)515.752 378.113Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler920.472 -163.819Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 151.203 105.952Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler755.890 -271.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 -94.687 -41.429Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler850.577 -230.382Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.256 53.264Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 57.286 36.441Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 -24.030 16.823Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.121 -4.392Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13-24 0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.121 -4.392Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-17.756 -46.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.402.105 149.748Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -72.740 -82.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-72.740 -82.477Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 48.758 147.527İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)48.758 147.527Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -8.076.851 2.146.660Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 644.263 175.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)644.263 175.443Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 132.375 861.284İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.199.686 7.693İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.067.311 853.591İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-77.910 -3.098.689Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-77.910 -3.098.689Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.965.881 364.042Vergi İadeleri (Ödemeleri)-58.037 -40.786YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-396.607 -208.299Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-396.607 -208.299Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -396.607 -208.299FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.923.897 -95.612Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri11.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri124.867 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-200.970 -95.612Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-200.970 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-62.277Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-33.335YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.503.372 19.345NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.503.372 19.345DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.068.522 158.951DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.571.894 178.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.571.894 1.068.522Finansal Yatırımlar8 34.771 32.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar34.771 32.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar34.771 32.650Ticari Alacaklar7 3.304.962 3.208.192İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.304.962 3.208.192Diğer Alacaklar10 137.784 187.261İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 137.784 187.261Stoklar11 15.886.266 7.809.415Peşin Ödenmiş Giderler12 4.150.218 4.296.978İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.150.218 4.296.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 0Diğer Dönen Varlıklar18 1.567.806 1.384.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.567.806 1.384.628ARA TOPLAM30.653.701 17.987.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.653.701 17.987.646DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 35.482 34.763İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.482 34.763Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 8.297.811 6.047.811Maddi Duran Varlıklar14 7.972.604 8.546.417Arazi ve Arsalar3.584.750 3.584.750Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar3.528.874 4.433.831Tesis, Makine ve Cihazlar674.227 434.579Taşıtlar0 2.645Mobilya ve Demirbaşlar179.824 85.683Özel Maliyetler4.929 4.929Peşin Ödenmiş Giderler12 135.484 20.594İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler135.484 20.594Ertelenmiş Vergi Varlığı26 119.684 77.701TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.561.065 14.727.286TOPLAM VARLIKLAR47.214.766 32.714.932KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 200.970İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 200.970Banka Kredileri0 200.970Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Ticari Borçlar7 1.362.122 660.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.362.122 660.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 39.050 80.385Diğer Borçlar10 3.715.865 2.865.376İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 2.738.967 1.539.281İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 976.898 1.326.095Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 42.555 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 41.054 99.091Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.101.656 1.245.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.101.656 1.245.744ARA TOPLAM7.302.302 5.152.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.302.302 5.152.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Diğer Borçlar10 625.126 1.343.240İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 625.126 1.343.240Uzun Vadeli Karşılıklar16 105.485 137.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 105.485 132.446Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 0 5.336Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.269.268 1.287.595TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.999.879 2.768.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.302.181 7.920.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.875.481 24.757.038Ödenmiş Sermaye19.1 22.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 719.280 594.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.782.574 6.304.786Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.782.574 6.304.786Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4.1 7.761.992 6.310.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4.2 20.582 -5.809Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 -2.048.619 -5.300.291Net Dönem Karı veya Zararı515.788 3.251.672Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.7 37.104 37.138TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.912.585 24.794.176TOPLAM KAYNAKLAR47.214.766 32.714.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 6.084.844 8.841.400 3.487.814 3.056.595Satışların Maliyeti20.2 -4.772.063 -8.149.900 -2.489.210 -2.867.276TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.312.781 691.500 998.604 189.319BRÜT KAR (ZARAR)1.312.781 691.500 998.604 189.319Genel Yönetim Giderleri21.1 -1.033.503 -746.869 -470.744 -177.745Pazarlama Giderleri21.2 -427.292 -203.317 -349.293 -64.149Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 1.018.534 1.011.354 195.750 330.670Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -521.446 -295.651 -96.326 -60.245ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)349.074 457.017 277.991 217.850Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)349.074 457.017 277.991 217.850Finansman Gelirleri25.1 0 0 0 0Finansman Giderleri25.2 -16.566 -82.017 -244 -18.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)332.508 375.000 277.747 199.739Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri183.244 3.113 5.658 106.897Dönem Vergi (Gideri) Geliri-77.128 -42.487 -49.624 -23.388Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri260.372 45.600 55.282 130.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)515.752 378.113 283.405 306.636DÖNEM KARI (ZARARI)515.752 378.113 283.405 306.636Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-36 -398 100 -185Ana Ortaklık Payları515.788 378.511 283.305 306.821Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.477.788 5.311 -25.686 -11.902Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.847.235 6.639 -32.107 -14.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-369.447 -1.328 6.421 2.975Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-369.447 -1.328 6.421 2.975Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.477.788 5.311 -25.686 -11.902TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.993.540 383.424 257.719 294.734Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-101 -398 36 -185Ana Ortaklık Payları1.993.641 383.822 257.683 294.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889299BIST