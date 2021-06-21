***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176Transferler3.251.672 -3.251.672 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41.184 124.824 166.008 -32 165.976Dönem Karı (Zararı)124.824 124.824 -32 124.792Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)41.184 41.184 0 41.184Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 35.375 59.426 -2.048.619 124.824 24.923.046 37.106 24.960.152Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.619 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733Transferler826.507 -826.507 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.4.2-19.7 16.203 81.796 97.999 110 98.109Dönem Karı (Zararı)81.796 81.796 110 81.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.203 16.203 0 16.203Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 18.097 59.426 -1.222.112 81.796 38.265.511 37.331 38.302.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.237.468 -824.592Dönem Karı (Zararı)81.906 124.792Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)81.906 124.792Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.074.305 220.446Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 53.479 -87.515Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.240.518 194.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 -45.647 10.925Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.194.871 183.973Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-35.798 109.451Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 21.528 36.885Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 -57.326 72.566Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35.646 -798Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35.646 -798Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 112.886 4.410İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-134.632 -941.924Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.086.273 -995.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.086.273 -995.209Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 69.045 18.988İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)69.045 18.988Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.765.172 52.907Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 579.997 104.653İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)579.997 104.653Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 -104.775 -123.263İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.648 -144.833İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-120.423 21.570Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.127.031 -596.686Vergi İadeleri (Ödemeleri)-113.380 -88.973Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.997.057 -138.933YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-137.570 -20.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -137.570 -20.300Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-137.570 -20.300FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 2.358Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 2.358Kredilerden Nakit Girişleri0 -8.863Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 11.221YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.375.038 -842.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.375.038 -842.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.124.475 1.068.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.749.437 225.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.749.437 5.124.475Finansal Yatırımlar8 0 35.646Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 35.646Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 35.646Ticari Alacaklar7 5.749.601 8.778.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.749.601 8.778.548Diğer Alacaklar10 159.426 228.471İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 159.426 228.471Stoklar11 11.313.907 7.548.735Peşin Ödenmiş Giderler12 6.683.727 4.576.264İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.683.727 4.576.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 0Diğer Dönen Varlıklar18 1.026.314 1.104.312İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.026.314 1.104.312ARA TOPLAM26.682.412 27.396.451TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.682.412 27.396.451DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 35.482 35.482İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.482 35.482Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 8.297.811 8.297.811Maddi Duran Varlıklar14 8.096.149 8.012.059Arazi ve Arsalar3.584.750 3.584.750Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar3.479.943 3.504.657Tesis, Makine ve Cihazlar628.000 646.076Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar272.711 267.776Özel Maliyetler130.745 8.800Peşin Ödenmiş Giderler12 148.160 148.160İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler148.160 148.160Ertelenmiş Vergi Varlığı26 77.192 82.759TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.654.794 16.576.271TOPLAM VARLIKLAR43.337.206 43.972.722KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 1.955.099 1.353.574İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.955.099 1.353.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 99.310 111.546Diğer Borçlar10 1.205.193 1.309.968İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.038.724 1.023.076İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 166.469 286.892Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 86.514 3.254İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)86.514 3.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 54.726 168.105Kısa Vadeli Karşılıklar16 141.022 1.335.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar141.022 1.335.893ARA TOPLAM3.541.864 4.282.340TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.541.864 4.282.340UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 112.813 130.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 112.813 130.021Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.379.687 1.355.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.492.500 1.485.649TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.034.364 5.767.989ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.265.511 38.167.512Ödenmiş Sermaye19.1 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 719.280 719.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.780.089 7.763.886Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.780.089 7.763.886Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4.1 7.761.992 7.761.992Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4.2 18.097 1.894Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 -1.222.112 -2.048.619Net Dönem Karı veya Zararı81.796 826.507Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.7 37.331 37.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.302.842 38.204.733TOPLAM KAYNAKLAR43.337.206 43.972.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 8.817.148 1.064.923Satışların Maliyeti20.2 -8.603.990 -909.037TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)213.158 155.886BRÜT KAR (ZARAR)213.158 155.886Genel Yönetim Giderleri21.1 -262.930 -322.317Pazarlama Giderleri21.2 -465.812 -49.857Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 809.844 402.204Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -122.111 -47.389ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)172.149 138.527Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)172.149 138.527Finansman Gelirleri25.1 0 0Finansman Giderleri25.2 0 -10.826SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)172.149 127.701Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.118Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -25.055 7.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.906 124.792DÖNEM KARI (ZARARI)81.906 124.792Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar110 -32Ana Ortaklık Payları81.796 124.824Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.203 41.184Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.203 41.184Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16.203 41.184Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.203 41.184TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.109 165.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar110 -32Ana Ortaklık Payları97.999 166.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943455BIST