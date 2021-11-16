***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176Transferler0 3.251.672 -3.251.672 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.451.387 26.391 515.788 1.993.576 -36 1.993.540Dönem Karı (Zararı)515.788 515.788 -36 515.752Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.451.387 26.391 1.477.788 0 1.477.788Sermaye Arttırımı11.000.000 124.867 11.124.867 0 11.124.867Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 20.582 59.426 -2.048.619 515.788 37.875.481 37.102 37.912.583Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.619 826.507 ransferler826.507 -826.507 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.212 281.214 261.002 188 261.190Dönem Karı (Zararı)281.214 281.214 188 281.402Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.212 -20.212 0 -20.212Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 -18.318 59.426 -1.222.112 281.214 38.428.514 37.409 38.465.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.737.468 -6.023.918Dönem Karı (Zararı)281.402 515.752Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)281.402 515.752Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-976.529 920.471Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 218.613 151.203Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.079.329 755.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 16.100 -94.687Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.095.429 850.576Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.853 33.256Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 29.463 57.286Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 -18.610 -24.030Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13-24 35.646 -2.121Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35.646 -2.121Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -69.245 -17.756Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-93.067 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.947.427 -7.402.104Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.479.904 -72.740İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.479.904 -72.740Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 -94.921 48.758İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-94.921 48.758Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -8.622.367 -8.076.851Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 935.585 644.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)935.585 644.263Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 420.549 132.376İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)337.534 1.199.686İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)83.015 -1.067.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler933.823 -77.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)933.823 -77.910Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.642.554 -5.965.881Vergi İadeleri (Ödemeleri)-94.914 -58.037Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-412.739 -396.607Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-412.739 -396.607Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -412.739 -396.607FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 10.923.897Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri11.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri124.867İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri124.867Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -200.970Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -200.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.150.207 4.503.372NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.150.207 4.503.372DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.124.475 1.068.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ974.268 5.571.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 974.268 5.124.475Finansal Yatırımlar8 0 35.646Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 35.646Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 35.646Ticari Alacaklar7 5.317.254 8.778.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.317.254 8.778.548Diğer Alacaklar10 316.999 228.471İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 316.999 228.471Stoklar11 16.171.102 7.548.735Peşin Ödenmiş Giderler12 3.619.822 4.576.264İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.619.822 4.576.264Diğer Dönen Varlıklar18 1.101.371 1.104.312İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.101.371 1.104.312ARA TOPLAM27.500.816 27.396.451TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.500.816 27.396.451DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 41.875 35.482İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.875 35.482Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 8.297.811 8.297.811Maddi Duran Varlıklar14 8.254.492 8.012.059Arazi ve Arsalar3.584.750 3.584.750Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar3.429.691 3.504.657Tesis, Makine ve Cihazlar735.328 646.076Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar380.650 267.776Özel Maliyetler124.073 8.800Kullanım Hakkı Varlıkları9 595.782 0Peşin Ödenmiş Giderler12 173.719 148.160İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler173.719 148.160Ertelenmiş Vergi Varlığı26 135.558 82.759TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.499.237 16.576.271TOPLAM VARLIKLAR45.000.053 43.972.722KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 34.418 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.418 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 34.418 0Ticari Borçlar7 2.318.622 1.353.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.318.622 1.353.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 86.208 111.546Diğer Borçlar10 1.672.899 1.309.968İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.360.610 1.023.076İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 312.289 286.892Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.325 3.254İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.325 3.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 73.191 168.105Kısa Vadeli Karşılıklar16 227.370 1.335.893Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar227.370 1.335.893ARA TOPLAM4.416.033 4.282.340TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.416.033 4.282.340UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 557.027 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar557.027 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar557.027 0Diğer Borçlar10 57.618 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 57.618 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 164.341 130.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 151.247 130.021Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13.094 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.339.111 1.355.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.118.097 1.485.649TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.534.130 5.767.989ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.428.514 38.167.512Ödenmiş Sermaye19.1 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 719.280 719.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.743.674 7.763.886Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.743.674 7.763.886Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4.1 7.761.992 7.761.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4.2 -18.318 1.894Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 -1.222.112 -2.048.619Net Dönem Karı veya Zararı281.214 826.507Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.7 37.409 37.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.465.923 38.204.733TOPLAM KAYNAKLAR45.000.053 43.972.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 16.715.416 6.084.844 3.578.198 3.487.814Satışların Maliyeti20.2 -16.101.150 -4.772.063 -3.286.417 -2.489.210TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)614.266 1.312.781 291.781 998.604BRÜT KAR (ZARAR)614.266 1.312.781 291.781 998.604Genel Yönetim Giderleri21.1 -793.257 -1.033.503 -263.347 -470.744Pazarlama Giderleri21.2 -1.212.512 -427.292 -321.802 -349.293Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 2.086.496 1.018.534 568.429 195.750Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -327.345 -521.446 -115.455 -96.326ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)367.648 349.074 159.606 277.991Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)367.648 349.074 159.606 277.991Finansman Gelirleri25.1 0 0 0 0Finansman Giderleri25.2 -67.618 -16.566 -27.849 -244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)300.030 332.508 131.757 277.747Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.628 183.244 -148 5.658Dönem Vergi (Gideri) Geliri-82.241 -77.128 -51.317 -49.624Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 63.613 260.372 51.169 55.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)281.402 515.752 131.609 283.405DÖNEM KARI (ZARARI)281.402 515.752 131.609 283.405Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar188 -36 24 100Ana Ortaklık Payları281.214 515.788 131.585 283.305Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.212 1.477.788 -38.123 -25.686Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.913 1.847.235 -48.302 -32.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.701 -369.447 10.179 6.421Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.701 -369.447 10.179 6.421Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.212 1.477.788 -38.123 -25.686TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)261.190 1.993.540 93.486 257.719Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar188 -36 24 100Ana Ortaklık Payları261.002 1.993.576 93.462 257.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978144BIST