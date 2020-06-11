***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.06.2020 23:16
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Tarihi 06.07.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
4 - 2019 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2020 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması
15 - 2020 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi
16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
17 - 14.04.2020 tarihinde alınan sermaye artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,
18 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GUNDEM.pdf - İlan Metni
EK: 2 BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 BILGILENDIRME POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 DAVET METNI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 KAR DAGITIM POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 KARDAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 UCRET POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Sıra No : 2020 – 265
Karar Tarihi : 11/06/2020
Hazirun : Eliya ALHARAL, Vittorio FRANCO, Sol ALHARAL,
Serdar USLULAR, Hülya ŞAHİN
KARARIN METNİ
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurulunun 06.07.2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da, Şirket merkez adresimiz olan Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR adresinde ekli gündemle yapılmasına,
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karın Yönetim Kurulu' nun 11.06.2020 tarih 2020 264 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılarak mahsup edilmesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,
Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850855
BIST