***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.06.2020Genel Kurul Tarihi 06.07.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,4 - 2019 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2020 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması15 - 2020 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,17 - 14.04.2020 tarihinde alınan sermaye artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,18 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GUNDEM.pdf - İlan MetniEK: 2 BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 BILGILENDIRME POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 DAVET METNI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 KAR DAGITIM POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 KARDAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 UCRET POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 9 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarSELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKarar Sıra No : 2020 – 265Karar Tarihi : 11/06/2020Hazirun : Eliya ALHARAL, Vittorio FRANCO, Sol ALHARAL,Serdar USLULAR, Hülya ŞAHİNKARARIN METNİŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 2019 yılı olağan genel kurulunun 06.07.2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da, Şirket merkez adresimiz olan Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR adresinde ekli gündemle yapılmasına,Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karın Yönetim Kurulu' nun 11.06.2020 tarih 2020 264 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılarak mahsup edilmesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850855BIST