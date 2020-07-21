***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurulumuz Tescil EdilmiştirYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.06.2020Genel Kurul Tarihi 06.07.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,4 - 2019 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2020 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması15 - 2020 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,17 - 14.04.2020 tarihinde alınan sermaye artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,18 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN06/07/2020 TARİHİNDE YAPILANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞISelçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2019 yılı Olağan genel kurul toplantısı 06 TEMMUZ 2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29/06/2020 tarih ve 55395447 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Salim ÇELİK ve Hamdin ORAL' ın gözetiminde toplandı.2019 yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın "Anonim Şirketlerde Elektornik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılmaktadır.Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Haziran 2020 ve 10097 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 11.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 11.000.000 adet paydan:· 570.729,112 sermayesini teşkil eden 570.729,112 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,· 2.214.559,273 sermayesini teşkil eden 2.214.559,273 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,Toplam: 2.785.288,385 sermayesini teşkil eden 2.785.288,385 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, bakanlık temsilcisi gözetiminde belirlenerek, ayrıca Bağımsız Dış Denetim Firma Yetkilisi de hazır bulunduğu görülerek, toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Eliya ALHARAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.Toplantı Başkanı Eliya ALHARAL, TTK' nın 419. maddesi gereğinceTutanak Yazmanı olarak : Serdar USLULAR' ıOy Toplama Memuru olarak : Vittorio FRANCO' ı görevlendirdi.Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Serdar USLULAR' ı görevlendirdi.GÜNDEM MADDE 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,21 gün (3 hafta) önceden ortakların tetkikine sunulan 2019 yılına ait Yönetim Kurulu - Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu KAP sisteminde, ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi öneri oy birliği ile kabul edildi, Müzakerede söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 4- 2019 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,2019 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi, öneri oy birliği ile kabul edildi. Müzakerede söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.Yönetim Kurulu' nun 11.06.2020 tarih 2020-264sayılı kararı gereği 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 6- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2020 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2020 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "AKT Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." nin onaylanması oylandı, 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ,Bağımsız Dış Denetçi , pay sahipleri tarafından 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.GÜNDEM MADDE 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM MADDE 9- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 11- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.Şirketin www.selcukfood.com internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi, oylamaya sunuldu 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve onaylandı."Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 15- 2020 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 16- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul' a bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 17- 14.04.2020 tarihinde alınan Sermaye Artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,14.04.2020 tarihinde alınan Sermaye Artım kararına ilişkin yatırımcılara Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eliya ALHARAL bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 18- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.06.07.2020Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZIRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 OGK TUTANAK.pdf - TutanakEk Açıklamalar20-07-2020 Tarih ve 10121 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul Tescili İlan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860720BIST