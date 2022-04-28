***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ertelenen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Tarihi 01.06.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire:41 Konak İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması4 - 2021 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması15 - 2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi17 - Dilekler, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 1. Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2- Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 3. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 4. Ucret Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 5. Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 6. Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 7. Davet Metni.pdf - İlan MetniEK: 8 8-Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 9 9. Bağış ve Yardımlara Ilişkin Politika.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 10 27 04 2022 Tarihli Genel Kurul Erteleme Tutanagı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirket'in 27 Nisan 2022 Tarih ve saat 14:00 Yapılan Olağan Genel Kurul'da açılış nisabı temin edilemediğinden toplantı 01 Haziran 2022 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesine,Şirketimizin 2021 yılı Ertelenen Olağan Genel Kurulunun 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da, Şirket merkez adresimiz olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire: 41 Konak İZMİR adresinde ekli gündemle yapılmasına,Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karın Yönetim Kurulu' nun 28.04.2022 tarih 2022 329 sayılı kararına ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştirSELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3.2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,4.2021 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,5.Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,7.Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,9.Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,10.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,11.Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,12.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,13.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içindfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,17.Dilekler, Temenniler ve Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024773BIST