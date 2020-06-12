***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
12.06.2020 18:02
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen bilgi taleplerine istinaden Kamuoyunu aydınlatmak adına iş bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.
14 Nisan 2020 tarihli Sermaye Artırım Kararımıza ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde dosyamızın süreci devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851030
BIST
17:47110.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 851,67
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:476,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:477,7008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6878
17:47382,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,72
|Açılış
|: 382,74
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,10
|97.729.025
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.589.518
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.443.039
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|BNTAS
|3,98
|231.907.838
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,22
|910.094.662
|% -0,06
|
|THYAO
|12,73
|869.816.185
|% 1,68
|
|GARAN
|8,17
|801.594.849
|% 0,12
|
|GUSGR
|4,18
|727.670.503
|% 8,57
|
|EKGYO
|1,93
|644.790.682
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|644.790.682
|% -0,52
|
|TSKB
|1,26
|367.992.370
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,58
|393.847.214
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,75
|156.292.370
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,18
|727.670.503
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5618
|8,6047
|% -0,39
|
|Frank
|7,1646
|7,2078
|% -0,72
|
|Riyal
|1,8167
|1,8258
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|12,80
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.499
|13,10
|
|Tam
|2.545
|2.568
|13,50
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|6,60
|
|Çeyrek
|621
|627
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,00
|
|B. Petrol
|38,81
|38,81
|0,26
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333