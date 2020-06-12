***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen bilgi taleplerine istinaden Kamuoyunu aydınlatmak adına iş bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.14 Nisan 2020 tarihli Sermaye Artırım Kararımıza ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde dosyamızın süreci devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851030BIST