***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKonak Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 2.Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesinin eki olarak verilen Gelir TablosuMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869541BIST