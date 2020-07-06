***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2020 15:11
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 11.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 0 0
B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 3.251.672.- TL' lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 301.817,68 TL), geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin teklifin, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAGITIM POLITIKASI.pdf
EK: 2 KARDAGITIM TABLOSU.pdf
EK: 3 HAZIRUN KAP.pdf
EK: 4 2019 OGK TUTANAK.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.426,98
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi KAR DAĞITIMDA İMTİYAZ YOKTUR
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.251.672 301.817,68
4. Vergiler ( - ) 0 99.040,16
5. Net Dönem Kârı 3.251.672 202.777,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -5.300.291 -1.180.267,21
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 3.251.672.- TL' lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 301.817,68 TL), geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin teklifin, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854996
BIST