***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.YÖNETİM KURULU KARARIDIR.Karar tarihi : 24.02.2020Karar No : 2020- 253Toplantıya Katılanlar : Eliya ALHARAL (İsraelOğlu), Vittorio FRANCO, Serdar USLULAR, Sol ALHARAL,Hülya ŞAHİNGündem : Gayri Menkullerimizin Finansal tablolarda sınıflandırılması hakkında,Şirketin 24 Şubat 2020 Pazartesi şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır.1. Şirketimiz Finansallarında yer alan İzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesinde kayıtlı 294 Pafta 1509 Ada 14 parselde yer alan 200,50 M2 4 Katlı kargir deposunu2. İzmir ili Ödemiş ilçesi Büyükavulcuk Mahallesinde kayıtlı Cilt No 6 Sayfa No 798 105 Ada 5 Parsel 6.593,05 M2 İncir Bahçesini3. İzmir ili Ödemiş ilçesi Bezdegüme Mahallesinde kayıtlı Cilt No 17 Sayfa No 1706 1709 Parsel 1.387,50 M2 İncir Bahçesini2019 Finansal tabloları dahil olmak üzere Maddi Duran Varlıklardan transfer edilerek Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller olarak sınıflandırılmasına4. Şirketimizin Maddi Duran Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller altında sınıflandırılan tüm Gayri Menkullerimizin güncel değer tespiti yaptırılmasınaAlınan işbu Yönetim Kurulu kararının doğrultusunda Gayri Menkullerimize ilişkin son güncel değerlerinin tespiti yaptırılması ve bu konuda teklif alınması için Yönetim Kurulumuzun İcracı üyelerine yetki verilmesine , Güncel Değer Tespit için değerleme raporunun ivedilikle hazırlatılmasınaMevcudun OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821249BIST