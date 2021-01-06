***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 17:20
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10-Aralık-2020 tarihinde yapılan Kamu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamamıza istinaden yatırımcı ilişkilerimizi arayan yatırımcılarımızın ilaveten aydınlatılması gereği hasıl olmuştur.
27-Aralık-2020 itibari ile Pazar değişikliği müracaat sürecimiz başlamış bulunmaktadır.
Dosyanın tamamlanmasını takiben BİST yetkili Daire Başkanlığına sunulacaktır.
Gelişmeler yeri geldikçe Kamu Aydınlatma Platformunda paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897413
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0735
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:059,0032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0824
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05447,43
En Yüksek
|Değişim
|: -3,35%
|| -15,53
|Açılış
|: 447,51
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3094
|7,3160
|% -0,96
|
|Euro
|8,9934
|9,0022
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,8971
|9,9467
|% -1,40
|
|Frank
|8,2545
|8,3042
|% -1,44
|
|Riyal
|1,9406
|1,9504
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-43,07
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-15,46
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,24
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,99
|