***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10-Aralık-2020 tarihinde yapılan Kamu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamamıza istinaden yatırımcı ilişkilerimizi arayan yatırımcılarımızın ilaveten aydınlatılması gereği hasıl olmuştur.27-Aralık-2020 itibari ile Pazar değişikliği müracaat sürecimiz başlamış bulunmaktadır.Dosyanın tamamlanmasını takiben BİST yetkili Daire Başkanlığına sunulacaktır.Gelişmeler yeri geldikçe Kamu Aydınlatma Platformunda paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897413BIST