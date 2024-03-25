***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 20:50
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 147 Ada 26 Parselinde yer alan Proje halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkulümüzün satışı hakkında ,
Şirketimizin Finansal Tablolarında Yatırım Amaçlı gayrimenkullerimiz arasında yer alan taşınmazımızın bugün itibariyle 31.600.000 TL bedelle Canwood İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışı yapılmak üzere sözleşme imzalanmış ve tapu devir işlemlerine başlanmasına karar alınmıştır.
Anılan sözleşmeye göre yapılacak tapu devir ve tahsilat işlemleri hakkında ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262282
BIST
'
18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2010
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1810
En Düşük
31,8377
18:0534,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2995
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9149
En Düşük
34,5419
18:052.248,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 23,11
|Açılış
|: 2.248,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1623
|32,1689
|% 0,63
|
|Euro
|34,8880
|34,9020
|% 0,87
|
|Sterlin
|41,0070
|41,2126
|% -0,60
|
|Frank
|36,1022
|36,2832
|% -1,03
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|905,49
|906,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,29
|1.012,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,04
|86,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,53
|2.173,80
|% 0,66
|