***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 147 Ada 26 Parselinde yer alan Proje halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkulümüzün satışı hakkında ,Şirketimizin Finansal Tablolarında Yatırım Amaçlı gayrimenkullerimiz arasında yer alan taşınmazımızın bugün itibariyle 31.600.000 TL bedelle Canwood İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışı yapılmak üzere sözleşme imzalanmış ve tapu devir işlemlerine başlanmasına karar alınmıştır.Anılan sözleşmeye göre yapılacak tapu devir ve tahsilat işlemleri hakkında ayrıca açıklama yapılacaktır.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262282BIST