***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz yönetim kurulunun 14.04.2020 tarih ve 255 karar numarası ile almış olduğu Sermaye artırım Yönetim Kurul Kararının düzeltmesidir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 144.480,295 144.480,295 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 NâmaB Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 10.855.519,705 10.855.519,705 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.000.000 11.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ek açıklamalar Madde :8 de açıklanmıştır. Hakim ortağın taahhüdü vardır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 22.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 14.04.2020 tarih ve 255 karar numarası ile almış olduğu kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine1. Şirketimizin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,2. Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu verilmesine, (A) grubu payların nama yazılı ve imtiyazlı pay ve (B) grubu payların ise hamiline yazılı ve imtiyazsız pay olmasına,3. İhraç edilecek (A) grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, ve yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının), kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olamamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasasında oluşacak fiyattan satılmasına,7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK' nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,8. Şirketimizin Hakim Ortağı Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kendi A ve B Grubu Hisseleri üzerindeki Rüçhan haklarının tamamını ilgili tebliğ kapsamında kullanacaktır.AyrıcaSüresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarının Birincil Piyasada satışa sunulmasını müteakiben talep görmeyen payların varlığı halinde, Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Gönen Kurukahve) tarafından talep görmeyen paylardan satış bedeli toplam 2.674.000 TL'ye denk gelecek adette nominal değerli payların 900.000 TL'si nakden ve 1.774.000 TL'si Gönen Kurukahve'nin Şirketimizden olan alacağına mahsuben olmak ve satış fiyatı nominal değerden ve Birincil Piyasada gerçekleştirilecek halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde bedellerinin tam ve nakden ödenerek satın alınacağını belirten bir taahhütname alınmasına,9. Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.', Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Kamu oyununa duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 DUZLETILMIS KARAR.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851232BIST