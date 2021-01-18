***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
18.01.2021 15:51
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Vali Kazım Dirik Caddesi N4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Akdeniz Mahallesi Pasaport-Konak İZMİR
Yeni Şirket Merkezi
Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta Blok N92 İç Kapı N41 Konak İZMİR
Değişiklik Tarihi
18/01/2021
Açıklamalar
T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 18.01.2021 Tarihinde tescil edilmiş olup , 18.01.2021 Tarihli 10247 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 530'ncu sayfasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903031
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 32,28
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.559
En Düşük
1.509
18:057,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
18:059,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
18:05442,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,21
|Açılış
|: 442,02
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|29,70
|2.363.952
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.493.276
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.369.244
|% 10,00
|
|METUR
|25,30
|21.700.236
|% 10,00
|
|INTEM
|55,00
|5.978.088
|% 10,00
|
|UZERB
|88,00
|2.598.437
|% -7,76
|
|TDGYO
|8,79
|61.702.679
|% -7,38
|
|PEGYO
|1,63
|45.392.814
|% -6,52
|
|SILVR
|9,42
|34.420.047
|% -6,45
|
|BASCM
|18,00
|657.347
|% -5,26
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 1,81
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 1,10
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% -0,26
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 6,52
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4746
|7,4803
|% 0,29
|
|Euro
|9,0308
|9,0423
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,1319
|10,1827
|% 0,31
|
|Frank
|8,3640
|8,4144
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9881
|1,9981
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|11,86
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,07
|
|B. Petrol
|54,76
|54,76
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 27, 259.00 milyon TL de
-
17:59KRTEK
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 658 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 126.80 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 258 adet işlem
-
17:57CCOLA
Yüzde 7.38 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 955 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 865, 177 adet işlem