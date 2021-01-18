***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziVali Kazım Dirik Caddesi N4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Akdeniz Mahallesi Pasaport-Konak İZMİRYeni Şirket MerkeziAkdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta Blok N92 İç Kapı N41 Konak İZMİRDeğişiklik Tarihi18/01/2021AçıklamalarT.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 18.01.2021 Tarihinde tescil edilmiş olup , 18.01.2021 Tarihli 10247 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 530'ncu sayfasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903031BIST