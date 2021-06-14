***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSelva Gıda Sanayi A.Ş.'nin Halka Arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 2.bölümü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942162BIST