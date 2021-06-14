***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.06.2021 14:14
***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin Halka Arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 2.bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942162
BIST
15:231.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:238,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:2310,1551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0081
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:23498,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -8,49
|Açılış
|: 498,26
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:23
|VAKKO
|13,75
|46.518.483
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.924.638
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.919.924
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,43
|4.362.688
|% 9,73
|
|TKURU
|142,00
|2.266.936
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.705.356
|% -9,81
|
|CLEBI
|218,70
|56.450.030
|% -5,12
|
|YAYLA
|4,07
|5.966.274
|% -4,91
|
|THYAO
|14,76
|1.170.304.050
|% 1,17
|
|GARAN
|8,43
|617.175.883
|% -0,35
|
|FENER
|39,26
|485.298.141
|% 4,69
|
|BOBET
|5,75
|396.711.763
|% 7,48
|
|YKBNK
|2,26
|387.880.617
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.880.617
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|329.324.479
|% 0,45
|
|THYAO
|14,76
|1.170.304.050
|% 1,17
|
|GARAN
|8,43
|617.175.883
|% -0,35
|
|BOBET
|5,75
|396.711.763
|% 7,48
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3713
|8,3730
|% -0,25
|
|Euro
|10,1478
|10,1551
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7727
|11,8317
|% -0,29
|
|Frank
|9,2741
|9,3300
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2256
|2,2368
|% -0,26
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-26,63
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,62
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-58,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-55,90
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-27,04
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,52
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|0,52
|
Seans Raporu
15:23
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15:37DMSAS
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 245 adet işlem
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15:35FENER
Yüzde 5.23 oranında artışla 39.46 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 341, 211 adet işlem
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15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TAVHL, EREGL
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15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 45 artarak (% 0.19 ) 1, 282
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, MERIT, VAKKO, ULAS