***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.06.2021 15:15
***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942186
BIST
15:191.462
En Yüksek
|Değişim
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506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:17
|VAKKO
|13,75
|46.130.032
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.734.848
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.909.542
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,42
|4.306.157
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.256.570
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.686.569
|% -9,81
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|CLEBI
|217,80
|56.054.709
|% -5,51
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|TSGYO
|3,71
|7.192.822
|% -5,36
|
|THYAO
|14,77
|1.169.245.063
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|607.386.541
|% -0,35
|
|FENER
|39,40
|478.969.509
|% 5,07
|
|BOBET
|5,78
|392.855.566
|% 8,04
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|YKBNK
|2,26
|387.375.009
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.375.009
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|320.916.520
|% 0,45
|
|THYAO
|14,77
|1.169.245.063
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|607.386.541
|% -0,35
|
|BOBET
|5,78
|392.855.566
|% 8,04
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3690
|8,3706
|% -0,28
|
|Euro
|10,1468
|10,1541
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,7682
|11,8273
|% -0,33
|
|Frank
|9,2737
|9,3295
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2253
|2,2364
|% -0,28
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-26,67
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,43
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|-56,21
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-27,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,60
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,64
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,11
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|B. Petrol
|73,19
|73,19
|0,50
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