***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.05.2022 18:39
***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SELVA.E payları 12/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029426
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0826
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1045
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05911,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,27
|Açılış
|: 911,68
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2685
|15,3289
|% 0,54
|
|Euro
|16,1331
|16,1870
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8149
|18,9093
|% 0,37
|
|Frank
|15,4024
|15,4952
|% 0,85
|
|Riyal
|4,0699
|4,0903
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,60
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,28
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,97
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208