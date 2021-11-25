***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 16:00
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979619
BIST
17:181.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:1811,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0758
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:1813,4391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1094
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:18690,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 6,73
|Açılış
|: 690,26
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TUCLK
|17,60
|17.327.473
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.452.894
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.403.325
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.992.457
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.182.042
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,10
|21.625.568
|% -8,60
|
|PGSUS
|98,95
|470.639.559
|% -5,67
|
|SASA
|39,10
|2.465.476.460
|% 1,72
|
|PETKM
|7,66
|1.966.208.318
|% -3,53
|
|ASELS
|21,12
|1.740.053.363
|% 0,57
|
|GARAN
|11,75
|1.681.204.519
|% -0,68
|
|KRDMD
|8,77
|1.347.207.451
|% -0,11
|
|PETKM
|7,66
|1.966.208.318
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,37
|834.549.650
|% -2,88
|
|VAKBN
|4,02
|825.658.443
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,77
|1.347.207.451
|% -0,11
|
|AKBNK
|6,87
|1.055.163.479
|% -1,58
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9573
|11,9634
|% 0,64
|
|Euro
|13,4249
|13,4391
|% 0,82
|
|Sterlin
|15,9025
|15,9823
|% 0,65
|
|Frank
|12,7639
|12,8408
|% 0,67
|
|Riyal
|3,1844
|3,2003
|% 0,79
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|3,10
|
|Altın Gr.
|690
|690
|6,73
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,09
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,08
|
Seans Raporu
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