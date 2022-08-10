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***SELVA* *KRTEK* *KLRHO* *ISBIR* *YBTAS* *INTEM* *IMASM* *SNGYO* *TIRE* *AGHOL* *KTSKR* *KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe

10.08.2022 16:43
***SELVA* *KRTEK* *KLRHO* *ISBIR* *YBTAS* *INTEM* *IMASM* *SNGYO* *TIRE* *AGHOL* *KTSKR* *KRSTL*** MERKEZİ KAY


***SELVA******KRTEK******KLRHO******ISBIR******YBTAS******INTEM******IMASM******SNGYO******TIRE******AGHOL******KTSKR******KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AGHOL, IMASM, INTEM, ISBIR, KLRHO, KRSTL, KRTEK, KTSKR, SELVA, SNGYO, TIRE, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AGHOL 1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM YAZICI 450.000,000
IMASM 2 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E BERKAN ÖZKAN 200.000,000
IMASM 3 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E HALİL İBRAHİM BALKANLI 528.000,000
IMASM 4 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E ÖZGE İSEN 527.300,000
IMASM 5 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. E ÖZGE İSEN 1.556.038,000
INTEM 6 İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. E ONUR ŞAFAK 49.420,000
ISBIR 7 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HİLMİ ÇELİK 62,220
KLRHO 8 KİLER HOLDİNG A.Ş. E HALİL İBRAHİM BALKANLI 128.000,000
KRSTL 9 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ABDURRAHMAN GÜNDOĞDU 19.206,000
KRTEK 10 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ŞERİFE KALELİ YİĞİTOĞLU 1.513,440
KTSKR 11 KÜTAHYA ŞEKER FABRIKASI A.Ş. E KİLER HOLDİNG A.Ş. 2.275.000,000
KTSKR 12 KÜTAHYA ŞEKER FABRIKASI A.Ş. E TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2.275.000,000
SELVA 13 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E HALİL İBRAHİM BALKANLI 5.000,000
SNGYO 14 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUSUF BAHADIR BALCI 278.290,566
TIRE 15 MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E AHMET ÇETİN 2.287,255
TIRE 16 MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E LEYLA EROĞLU 2.287,255
YBTAS 17 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MÜZEYYEN KURT 1,400
YBTAS 18 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MÜZEYYEN KURT 2,330

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054212


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