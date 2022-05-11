***SELVA* *MARTI* *ALBRK* *ESCOM* *TVB* *ALK* *VKGYO* *VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.05.2022 09:13
***SELVA******MARTI******ALBRK******ESCOM******TVB******ALK******VKGYO******VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALK, ALBRK, ESCOM, MARTI, SELVA, TVB, VAKBN, VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029033
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
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0
En Düşük
0
18:0515,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0417
|Açılış
|: 15,3280
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0752
|Açılış
|: 16,1500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,2682
En Düşük
16,0616
18:05910,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 910,64
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|20,90
|88.310.388
|% 1,30
|
|TMPOL
|17,18
|23.613.992
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,15
|142.775.974
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,06
|79.916.015
|% 0,00
|
|TCELL
|20,82
|279.977.891
|% 0,00
|
|ULKER
|16,74
|36.199.356
|% 0,00
|
|SNGYO
|8,13
|72.514.430
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,73
|565.010.652
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,19
|8.316.054
|% 0,00
|
|TDGYO
|7,00
|4.979.085
|% 0,00
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 0,00
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2759
|15,2880
|% 0,27
|
|Euro
|16,1447
|16,1577
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,9100
|19,0049
|% 0,88
|
|Frank
|15,3975
|15,4902
|% 0,82
|
|Riyal
|4,0836
|4,1041
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|6,03
|
|Altın Gr.
|911
|911
|9,00
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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10:01XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 39, 013.00 milyon TL de
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17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
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17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
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17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem