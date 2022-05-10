***SELVA* *SASA* *ALBRK* *ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.05.2022 09:10
Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028148
BIST
10:432.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,55
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:4315,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1200
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:4316,0834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1423
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:43909,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,11
|Açılış
|: 909,38
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:41
|IMASM
|24,12
|14.867.857
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|8.370.922
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|21.017.903
|% 9,19
|
|TIRE
|18,25
|25.443.883
|% 8,05
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,42
|8.916.780
|% -6,46
|
|KARSN
|5,14
|247.897.874
|% -5,86
|
|TEZOL
|17,85
|32.485.166
|% -4,65
|
|ETILR
|9,68
|4.064.816
|% -4,35
|
|SISE
|19,63
|880.672.644
|% 1,92
|
|EREGL
|34,18
|645.420.605
|% 1,97
|
|KRDMD
|16,43
|640.947.578
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,84
|627.828.869
|% 5,97
|
|THYAO
|42,70
|549.928.082
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,84
|627.828.869
|% 5,97
|
|KARSN
|5,14
|247.897.874
|% -5,86
|
|YKBNK
|4,90
|230.363.193
|% 0,82
|
|SISE
|19,63
|880.672.644
|% 1,92
|
|DOHOL
|3,73
|165.331.219
|% 1,08
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1969
|15,2036
|% 0,79
|
|Euro
|16,0637
|16,0791
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,6763
|18,7699
|% 0,72
|
|Frank
|15,2320
|15,3238
|% 0,75
|
|Riyal
|4,0362
|4,0565
|% 0,67
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,09
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,81
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,05
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
-
10:57DERHL
Yüzde 4.35 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 201 adet işlem
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, PGSUS, KOZAL
-
10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 42 artarak (% 0.97 ) 2, 231
-
10:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, IZINV, IMASM
-
10:55
LIDFA, SERVE, EKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında