***SELVA* *SASA* *NUHCM* *TSGYO* *MERIT* *ISGYO* *YBTAS* *SNGYO* *NTHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.05.2022 16:32
***SELVA******SASA******NUHCM******TSGYO******MERIT******ISGYO******YBTAS******SNGYO******NTHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ISGYO, MERIT, NTHOL, NUHCM, SASA, SELVA, SNGYO, TSGYO, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ISGYO 1 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALARA TEOMAN 75.000,000
MERIT 2 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E VELİ TUNCER AKINER 14.025,000
NTHOL 3 NET HOLDİNG A.Ş. E VELİ TUNCER AKINER 325,590
NUHCM 4 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E GÜLAY HELVACIOĞLU 101.407,000
SASA 5 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 750.000,000
SASA 6 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E METİN ALTAŞ 3.552,000
SASA 7 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E VELİ AZİZ GÜLER 52.518,000
SELVA 8 SELVA GIDA SANAYİ A.Ş E ALARA TEOMAN 154.450,000
SNGYO 9 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 2,000
SNGYO 10 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 6.417.310,500
SNGYO 11 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 9.582.687,500
TSGYO 12 TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SAYIM AYDIN 0,300
YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUSUF TURGUT 0,800
YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUSUF TURGUT 1,440
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027279
BIST