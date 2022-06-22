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***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2022 18:11
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz, Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü ( International Taste Institute – ITI ) tarafından 200'den fazla bağımsız şef ve tadım uzmanlarınca marka ismi gizlenerek ve menşei bilinmeden yapılan testler sonucu %90'ın üzerinde puan ve 3 yıldız alarak, "Superior Taste Award – Lezzet Ödülü'nün " bu yıl da sahibi olmuştur. 2005 yılından bu yana verilen "Superior Taste Award-Lezzet Ödülü'nde" toplam puanı %90 ve üzerinde olan ürünler, ‘Sıra Dışı Ürünler' olarak 3 yıldız, puanı %80–90 arasında olanlar "Dikkat Çekici Ürünler" olarak 2 yıldız ve puanı %70-80 arasında olanlar da "Göze Çarpan Ürünler" olarak tek yıldız sahibi olabilmektedir. Selva Makarna 2013 yılından bu yana 8.kez kazandığı Lezzet Ödülü ile, sahibi olduğu dünyanın Diamond ödüllü makarna markası unvanını pekiştirmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038752


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UFUK 79,30 5.529.660 % 9,99  
LIDFA 13,34 12.796.969 % 9,98  
MAKIM 14,15 299.025.489 % 9,95  
NTGAZ 8,96 73.815.314 % 9,94  
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Altın Gr. 1.023 1.023 -0,85  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.770 6.887 -31,00  
Yarım 3.324 3.368 -16,00  
Çeyrek 1.665 1.684 -7,00  
Gümüş.Ons 21,26 21,29 -0,14  
Gümüş Gr. 11,85 11,87 -0,07  
B. Petrol 111 111 -0,62  
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