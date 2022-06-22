***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 18:11
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü ( International Taste Institute – ITI ) tarafından 200'den fazla bağımsız şef ve tadım uzmanlarınca marka ismi gizlenerek ve menşei bilinmeden yapılan testler sonucu %90'ın üzerinde puan ve 3 yıldız alarak, "Superior Taste Award – Lezzet Ödülü'nün " bu yıl da sahibi olmuştur. 2005 yılından bu yana verilen "Superior Taste Award-Lezzet Ödülü'nde" toplam puanı %90 ve üzerinde olan ürünler, ‘Sıra Dışı Ürünler' olarak 3 yıldız, puanı %80–90 arasında olanlar "Dikkat Çekici Ürünler" olarak 2 yıldız ve puanı %70-80 arasında olanlar da "Göze Çarpan Ürünler" olarak tek yıldız sahibi olabilmektedir. Selva Makarna 2013 yılından bu yana 8.kez kazandığı Lezzet Ödülü ile, sahibi olduğu dünyanın Diamond ödüllü makarna markası unvanını pekiştirmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038752
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0260
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0342
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
18:051.022,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.022,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3463
|17,3569
|% 0,10
|
|Euro
|18,2639
|18,2877
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,2011
|21,3074
|% 0,11
|
|Frank
|17,9983
|18,1067
|% 0,27
|
|Riyal
|4,6074
|4,6305
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,58
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.770
|6.887
|-31,00
|
|Yarım
|3.324
|3.368
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MAKIM, NTGAZ, LIDFA, VKING
-
17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MMCAS, IHAAS, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında