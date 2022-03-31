***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İTTİFAK HOLDİNG A Ş. 35400000 TRY 45,38İMAŞ MAKİNA SANAYİ A Ş 16600000 TRY 21,28DİĞER 26000000 TRY 33,34TOPLAM 78000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZKAN KOYUNCU GENEL MÜDÜR Mühendis GENEL MÜDÜRYASİN HÜSEYİN İÇÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis GENEL MÜDÜR YARDIMCISIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014705BIST