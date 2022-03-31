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***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2022 18:25
***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İTTİFAK HOLDİNG A Ş. 35400000 TRY 45,38
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A Ş 16600000 TRY 21,28
DİĞER 26000000 TRY 33,34
TOPLAM 78000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZKAN KOYUNCU GENEL MÜDÜR Mühendis GENEL MÜDÜR
YASİN HÜSEYİN İÇÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis GENEL MÜDÜR YARDIMCISI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014705


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TURGG 216,70 55.716.088 % 10,00  
ASUZU 74,80 146.750.890 % 10,00  
AYCES 72,05 6.276.427 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.704.404 % 10,00  
PENTA 374,80 47.442.112 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6775 14,6824 % 0,20  
Euro 16,3084 16,3258 % -0,17  
Sterlin 19,2509 19,3474 % 0,26  
Frank 15,8728 15,9684 % 0,37  
Riyal 3,8999 3,9195 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.944 10,67  
Altın Gr. 916 916 4,93  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,96 24,99 0,10  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,05  
B. Petrol 108 108 -3,85  
Seans Raporu 18:05
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