***SELVA* *TEZOL* *KAREL* *SEKUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.07.2022 09:20
***SELVA******TEZOL******KAREL******SEKUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [TEZOL, KAREL, SEKUR, SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040558
BIST
10:462.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,16
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.427
En Düşük
2.400
10:4616,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0267
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7454
En Düşük
16,6705
10:4617,4726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0548
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:46965,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,20
|Açılış
|: 965,73
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:46
|GESAN
|45,18
|101.926.305
|% 7,52
|
|MAKIM
|16,30
|163.204.591
|% 6,89
|
|ISSEN
|27,18
|12.389.984
|% 6,17
|
|BMSCH
|11,55
|43.915.275
|% 6,06
|
|IZFAS
|5,25
|1.949.809
|% 6,06
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,05
|32.902.622
|% -5,50
|
|LIDFA
|10,80
|18.105.103
|% -4,76
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|GLRYH
|3,26
|7.140.837
|% -4,40
|
|THYAO
|47,48
|876.886.264
|% 1,45
|
|KOZAL
|179,00
|460.398.791
|% 5,29
|
|SISE
|21,20
|294.869.164
|% -1,40
|
|TUPRS
|269,20
|289.010.764
|% 1,78
|
|KOZAA
|26,92
|220.949.527
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,65
|125.965.675
|% 0,38
|
|THYAO
|47,48
|876.886.264
|% 1,45
|
|ODAS
|2,91
|49.026.428
|% 0,69
|
|KRDMD
|11,15
|188.338.474
|% -1,15
|
|TSKB
|2,03
|33.812.022
|% 1,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7169
|16,7251
|% 0,16
|
|Euro
|17,4658
|17,4726
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,1761
|20,2773
|% -0,46
|
|Frank
|17,3865
|17,4912
|% -0,13
|
|Riyal
|4,4429
|4,4652
|% 0,18
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-11,19
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.436
|6.533
|-57,00
|
|Yarım
|3.150
|3.195
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.597
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,13
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
11:01DENGE
Yüzde 4.52 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 642, 622 adet işlem
-
11:00GESAN
Yüzde 7.14 oranında artışla 45.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 389, 047 adet işlem
-
10:59IZFAS
Yüzde 6.06 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 377, 475 adet işlem
-
10:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 08 artarak (% 0.81 ) 2, 630
-
10:58XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 5, 269.00 milyon TL de