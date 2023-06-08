Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni

08.06.2023 22:55
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni


SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
SPK Bülteni

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Tarih
08/06/2023
Sayı
-
Açıklamalar

spk.gov.tr/data/64822e0f8f95db063823a735/32-2023.pdf




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157504


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.554
Değişim :  -0,13% |  -7,18
Açılış :  5.550  
Önceki Kapanış :  5.561  
En Düşük
5.459 En Yüksek
5.594
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESPC 22,44 37.521.309 % 10,00  
SODSN 31,90 3.126.774 % 10,00  
AYCES 97,45 44.122.214 % 9,99  
EGPRO 91,50 93.254.626 % 9,98  
TETMT 227,10 20.483.969 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,4271 23,5098 % 1,73  
Euro 25,2521 25,4105 % 1,37  
Sterlin 29,4332 29,5808 % 1,68  
Frank 26,0442 26,2011 % 1,69  
Riyal 6,2492 6,2806 % 1,67  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 0,62  
Altın Gr. 1.488 1.488 26,88  
Cumhuriyet 9.886 10.035 50,00  
Tam 9.828 10.096 50,52  
Yarım 4.860 4.950 81,00  
Çeyrek 2.422 2.471 40,00  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 0,00  
Gümüş Gr. 18,33 18,35 0,30  
B. Petrol 75,56 75,56 0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru