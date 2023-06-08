SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
08.06.2023 22:55
SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni )
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Türkçe
SPK Bülteni
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Tarih
08/06/2023
Sayı
-
Açıklamalar
spk.gov.tr/data/64822e0f8f95db063823a735/32-2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157504
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,5098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,4000
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,6495
En Düşük
23,0981
18:0525,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,3442
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,6961
En Düşük
24,9391
18:051.487,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 25,95
|Açılış
|: 1.487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4271
|23,5098
|% 1,73
|
|Euro
|25,2521
|25,4105
|% 1,37
|
|Sterlin
|29,4332
|29,5808
|% 1,68
|
|Frank
|26,0442
|26,2011
|% 1,69
|
|Riyal
|6,2492
|6,2806
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|26,88
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.860
|4.950
|81,00
|
|Çeyrek
|2.422
|2.471
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,33
|18,35
|0,30
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,01
|